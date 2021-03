Ex-Minister setzt sich durch: Ingolf Deubel kann Pension behalten

Ex-Finanzminister Ingolf Deubel (70, SPD), der 2009 wegen des Nürburgring-Skandals seinen Hut nehmen musste, ist seine Pension von 6700 Euro plus Beihilfe im Krankheitsfall weiter sicher. Das Land strengt dagegen keine weiteren rechtlichen Mittel an. Was sich bereits vor einigen Wochen auf Anfrage unserer Zeitung andeutete, hat die Staatskanzlei nun dem CDU-Abgeordneten Matthias Lammert klar mitgeteilt: Für die Landesregierung besteht nach der grundlegenden und eindeutigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) im Eilverfahren „kein Raum für weitere rechtliche Schritte“. Eine Gesetzesänderung wird nicht angestrebt.