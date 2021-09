Nach der Flutkatastrophe in Deutschland und anderen europäischen Ländern hat die EU-Kommission Hilfsgeld in Millionenhöhe in Aussicht gestellt. Doch diese Finanzmittel können möglicherweise nicht so zügig fließen wie versprochen. Denn der entsprechende Finanztopf der Europäischen Union für betroffene Länder, die sogenannte Reserve zur Solidarität und Soforthilfe mit 1,2 Milliarden Euro, ist fast leer.