„Es war nicht alles schlecht“ in der DDR: Politikerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis über ihre Kindheit und Jugend

Foto: Roland Palme

Grit Palme wurde in der ehemaligen DDR geboren, wohnt aber bereits seit Jahrzehnten im Westen und engagiert sich dort mit großer Verve in der Lokalpolitik. Aufgrund ihrer Lebenserfahrung in zwei sich diametral gegenüberstehenden Staatssystemen hat sich unsere Zeitung anlässlich des 75. Jahrestags des Grundgesetzes mit der 52-Jährigen über die Vor- und Nachteile des Lebens in der DDR und der BRD unterhalten.