Plus Rheinland-Pfalz/Staudt Erstwählerin bei ihrer Premiere im Wahllokal: „Es fühlt sich so an, als hätte ich das Richtige getan“ Lara Kempf , Lena Reuther , Marvin Conradi Von Viktoria Schneider i Geschafft: Die 18-jährige Schülerin aus dem Westerwald gibt zum ersten Mal bei einer Wahl ihre Stimme ab. Foto: Lara Kempf Wahlsonntage sind immer besonders, irgendwie spannend. Vor allem für diejenigen, die in diesem Jahr zum ersten Mal wählen gehen dürfen. So auch für die 18-jährige Helin Yitmez, eine der Protagonistinnen des Wahlprojektes unserer Zeitung. Wie hat sie ihre Premieren-Stimmabgabe erlebt? Und wie viele Erstwähler gibt es dieses Jahr überhaupt in Rheinland-Pfalz? Lesezeit: 5 Minuten

Das lange Warten hatte ein Ende: In Rheinland-Pfalz stand die Kommunal- und Europawahl an. Wer das Ganze nicht schon per Briefwahl erledigt hatte, ging ins Wahllokal, um seine Stimme abzugeben. So auch die Protagonisten des Wahlprojektes unseres journalistischen Nachwuchses - unsere Volontärinnen und Volontäre haben mehrere Wähler über Wochen begleitet ...