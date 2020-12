Wenn es Pflicht wird, dann funktioniert es. So kann man den ersten Tag in Rheinland-Pfalz mit Maskenpflicht beim Einkauf sowie in Bussen und Bahnen zusammenfassen. Bis auf wenige Ausreißer haben sich Kunden und Fahrgäste daran gehalten. Das ergab eine Rundschau unserer Zeitung in Geschäften, Fußgängerzonen und im öffentlichen Personennahverkehr. In den Geschäften der Koblenzer Innenstadt etwa haben sich die meisten Menschen an die Maskenpflicht gehalten. Es habe nur sehr vereinzelt Ermahnungen gegeben, berichten Händler und Mitarbeiter einmütig.