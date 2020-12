Rheinland-Pfalz

Mit bangem Blick schauen Gastwirte, Restaurantbesitzer und Cafébetreiber in Rheinland-Pfalz dem ersten Corona-Herbst und -Winter entgegen. Denn in den vergangenen Monaten haben sie ihre Gäste bei schönem Wetter oft in Biergärten, Innenhöfen oder an Tischen und Bänken auf Bürgersteigen bewirten können. Doch was passiert, wenn es draußen demnächst wieder ungemütlicher wird? Bleiben die Gäste weg, weil sie aus Sorge vor einer Ansteckung nicht in die Innenräume wollen?