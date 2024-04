Plus Rheinland-Pfalz

Ermittlungen zur Ahr-Flut: Hinterbliebene fordern Austausch der Staatsanwälte

i Eigentlich will die Staatsanwaltschaft Koblenz am heutigen Donnerstag über ihre Ermittlungsergebnisse zur Ahr-Flut berichten. Hinterbliebene von Flutopfern, darunter die Eltern der ertrunkenen Johanna Orth, wollen dies verhindern. Foto: Jens Weber

Am Donnerstag (18. April) will die Staatsanwaltschaft Koblenz eine Entscheidung zum Ermittlungsergebnis rund um die Ahrtal-Flutkatastrophe bekannt geben. Einige Hinterbliebene von Flutopfern wollen das verhindern. Sie halten die Staatsanwälte für befangen, fordern eine Anklage gegen Ex-Landrat Jürgen Pföhler. Mit eindringlichen Worten haben sie sich an den Justizminister gewendet.