„Elternwille wird glatt ignoriert“: Elternvertreter fordern mehr Abstand im Schülerverkehr und Luftreiniger

Der Regionalelternbeirat (REB) Koblenz fordert mehr Platz für Schüler in Bus und Bahn sowie Luftfilteranlagen in allen Klassenräumen. REB-Sprecher Erwin Lenz wendete sich mit diesen Ideen am vergangenen Freitag an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Für beide Maßnahmen sprachen sich in einer Elternbefragung des REB breite Mehrheiten aus. Passieren wird nichts. Das geht aus einem Antwortschreiben des Bildungsministeriums von Stefanie Hubig (SPD) hervor. Tenor: Für Verkehr ist das Haus nicht zuständig, und Luftfilteranlagen sind überflüssig. Lenz ist sauer: „Der Elternwille wird glatt ignoriert.“