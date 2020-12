Rheinland-Pfalz

Zu voll, zu eng, zu unsicher – die Kritik an der Situation bei der Schülerbeförderung unter Corona-Bedingungen reißt nicht ab. Erst in der vergangenen Woche hatte der Landeselternbeirat (LEB) der Bürgerbeauftragten des Landes eine Petition überreicht. Die mehr als 13.000 Unterzeichner fordern darin unter anderem zusätzliche Waggons für S-Bahnen und Züge sowie eine Reduzierung der Stehplätze in Bussen auf maximal 15. Außerdem soll die Busbörse des Landes auf 1000 Busse aufgestockt werden, um einen Transport gemäß den Hygienemaßnahmen zu gewährleisten.