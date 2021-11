Die Eltern in Rheinland-Pfalz fordern nachdrücklich mehr Tests in den Schulen sowie die Anschaffung mobiler Luftreiniger. „Wir fordern die Testung der gesamten Schulgemeinschaft mehrfach pro Woche“, unterstrich nun noch einmal die Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Schulelternbeiräte in Mainz.