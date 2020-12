Mainz

Die Corona-Pandemie stellt die Narrenwelt auf den Kopf, aber komplett ausfallen soll die Kampagne 2021 zumindest in Mainz dennoch nicht: Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) stellte am Dienstag ein Fastnachtsmotto und ein Fastnachtsplakettche 2021 zum Umhängen vor. Das greift zurück auf ein historisches Vorbild: Motto und Plakettche knüpfen an das allererste Mainzer Zugplakettche von vor 70 Jahren an. Gemeinsam ist ihnen die Absicht, Trost in düsteren Zeiten zu spenden.