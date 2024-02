Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung flogen 2023 etwas weniger Einsätze als im Vorjahr. In Rheinland-Pfalz hoben die Flieger im vergangenen Jahr dabei 8.761 Mal ab, nur in Bayern wurden mehr Einsätze geflogen. Zwei Helikopter-Stationen in Rheinland-Pfalz waren bundesweit unter denen mit den meisten Flügen. Wieder einmal führt der in Koblenz stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 23“ die bundesweite Einsatzstatistik an.