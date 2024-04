Einsatz der Polizei in Kruft und Bad Ems: Bedrohung und Widerstand mit zwei verletzten Beamten

Zu einem Einsatz in Kruft und Bad Ems musste die Polizei am späten Mittwochabend ausrücken. Zwei Beamte erlitten dabei Verletzungen.

Am Mittwochabend wurde der Andernacher Polizei gegen 22.20 Uhr mitgeteilt, dass eine männliche Person in Kruft bedroht würde und bereits Schüsse gefallen seien. Die mutmaßlichen Täter seien demnach geflüchtet. Durch die Polizeikräfte konnte vor Ort eine Patrone sichergestellt werden, die einer Schreckschusswaffe zuzuordnen ist. Im weiteren Verlauf wurde die Wohnung eines Täters in Bad Ems ermittelt, die mit einer großen Anzahl von Polizeibeamten nach der Schreckschusswaffe durchsucht wurde. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen durch Faustschläge gegenüber den eingesetzten Beamten, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht.

Weiterhin wurden die Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt. Durch die Androhung des Einsatzes eines Polizeihundes wurde die Situation beruhigt. Die Schreckschusswaffe konnte nicht aufgefunden werden. Die verletzten Polizeibeamten waren weiterhin dienstfähig. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen laufen.