Frankfurt am Main

Einsatz am Frankfurter Hauptbahnhof: Geistig verwirrter Mann legt S-Bahn-Verkehr lahm

Ein geistig verwirrter 51-jähriger Frankfurter hat am Freitagmittag den S-Bahnverkehr lahmgelegt, als er im Frankfurter Hauptbahnhof, gegen 13 Uhr, in den S-Bahntunnel in Richtung Galluswarte lief.