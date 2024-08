Plus Kröv

Eingestürztes Hotel in Kröv: So laufen die Abrissarbeiten

Von Ursula Bartz, dpa

i Ein Langbagger reißt den Giebel des eingestürzten Hotels in Kröv ein. Nach dem Hotel-Einsturz haben die Abrissarbeiten zur Bergung der zweiten Leiche begonnen. Foto: Harald Tittel/dpa

Die besonders instabile Giebelwand an dem teils eingestürzten Hotel in Kröv ist bereits abgerissen, am frühen Freitagnachmittag arbeitet ein Spezialbagger am Dach. Die Arbeiten sind notwendig, um einen Toten zu bergen, der noch in den Trümmern liegt. Wie die Lage in Kröv aktuell ist.