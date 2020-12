Sie hat sich nie die einfachsten Arbeitsbedingungen ausgesucht: Die deutsche Lungenspezialistin Dr. Heinke Kunst – Cousine unseres Redakteurs Christian Kunst – hat unter anderem in Kenia und Pakistan gearbeitet. Jetzt steht sie im Sturm der britischen Corona-Krise. In einer der größten englischen Kliniken, dem Royal London Hospital im Osten Londons, versucht sie, der rasant steigenden Zahl von Covid-19-Patienten zu helfen. Für die 51-Jährige ist es eine anstrengende, aber auch erfüllende Arbeit: „Jetzt ist die Zeit, etwas zu bewegen“, sagt sie im Interview mit unserer Zeitung. Und sie berichtet, wie überfordert das britische Gesundheitssystem in dieser schweren Krise ist.