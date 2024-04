Plus Mittelrhein Ein Zeichen für die Buga im Herzen des Mittelrheins: Frische Ideen für Städte rund um die Loreley gefragt Von Michael Stoll i Zeichen setzen im Herzstück des Welterbe Oberes Mittelrheintal: Das wollen internationale Architektenbüros Anfang Oktober mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029. Foto: Thomas Torkler Die Loreley ist so etwas wie das Herzstück des Mittelrheintals. Doch welche Rolle spielen der Felsen und die Städte zu seinen Füßen während der Bundesgartenschau 2029? Ideen sind gefragt. Bei einer Planerwerkstatt sollen sie entstehen. Leicht wird es nicht – die Rahmenbedingungen haben es in sich. Lesezeit: 3 Minuten

Zwei in die Jahre gekommene Städte, dazwischen der Rhein und eine Fähre, hoch oben mit der Rheinfels so was von eine Burg, und rechtsrheinisch die Loreley, sagenumwobener Felsen, der zurzeit fit gemacht wird für seine touristische Zukunft. Hier, im Herzstück des Welterbe Oberes Mittelrheintal, soll für die Bundesgartenschau 2029 ein ...