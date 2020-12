Ingelheim

Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung in Deutschland einen Schub verpasst, landauf, landab werden derzeit Laptops oder Tablets für Schüler aus bedürftigen Familien oder für Senioren in Altenheimen vergeben. Im Kreis Mainz-Bingen aber haben sie beschlossen, richtig zu klotzen: Alle weiterführenden Schulen werden flächendeckend mit Tablets ausgestattet, 17.388 iPads sollen dafür angeschafft werden – und das noch in diesem Jahr.