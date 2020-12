Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende: Dieses Zitat wird dem Philosophen Demokrit zugeordnet. Ob er es nun wirklich gesagt hat oder nicht, sei dahingestellt – in der Corona-Krise sollten wir uns die Worte so oder so zu Herzen nehmen. Und um Mut zu machen, haben wir für Sie auch heute wieder acht Meldungen rund um das Virus und seine Folgen gesammelt, die nicht deprimieren oder die Zuversicht rauben, sondern Hoffnung geben und vielleicht zum Schmunzeln anregen. Denn am Wochenende haben uns recht viele Zuschriften erreicht, die belegen, dass diese Nachrichten derzeit sehr gefragt sind. Danke auch von uns, für ihre netten Worte.