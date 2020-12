Archivierter Artikel vom 11.04.2020, 06:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

Ein besonderer Ostergruß: Kinder malen für ihre Großeltern

Dieses Osterfest ist anders. Viele Familien können nicht gemeinsam feiern, die Eiersuche im Garten der Großeltern muss ausfallen und auch der gemeinsame Spaziergang ist in der Corona-Krise verboten. Trotzdem sollen viele Großeltern sich am Osterfest nicht einsam fühlen. Ihre Enkel haben für sie gemalt. Die bunten Ostergrüße zeigen wir in einer Galerie.