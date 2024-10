Plus Bad Kreuznach/Calgary

Ein Bad Kreuznacher in Kanada: Zwischen Bytes und Bären

Von Patrick Kiefer

i Die unglaublich schöne Landschaft Kanadas hat es Frank Maurer angetan. Der gebürtige Bad Kreuznacher lebt seit fast 30 Jahren dort. Foto: Frank Maurer/privat

Frank Maurer zog es vor 27 Jahren nach Calgary in Kanada. Dort schätzt der Informatik-Professor die wilde Weite. Mit seiner Frau Claudia geht er gern Skifahren oder Paddeln. Uns erzählte der Auswanderer aber auch, was er an seiner alten Heimat Bad Kreuznach vermisst.