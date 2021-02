Westerwald

Es ist das letzte Foto von Sebastian Stahl. Ein Gruß an die Familie, verschickt per Handy aus Barcelona. In der spanischen Metropole hat der 24-Jährige im März 2015 eine Woche mit seinen Freunden Larissa und Christopher Urlaub gemacht. Alle drei starben beim Absturz der Germanwings-Maschine, die sie zurück nach Hause bringen sollte. Wie geht das Leben nach dieser unfassbaren Tragödie weiter? Was hilft in der Trauer? Kann man den Schmerz jemals überwinden?