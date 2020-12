Ausgebildete Pflegekräfte, die nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, werden am heutigen Freitagmorgen beim Blick in ihren Briefkasten Post von der Pflegekammer Rheinland-Pfalz finden. „Wir haben 3500 ehemalige Pflegerinnen und Pfleger angeschrieben“, sagt Kammerpräsident Markus Mai. Mit ihnen soll der Freiwilligenpool der Kammer zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgestockt werden.