Der Sitzungs- und Straßenkarneval soll in Nordrhein-Westfalen in der Session 2020/21 nahezu komplett abgesagt werden. Die Chefs der Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen hatten bei einem Karnevalsgipfel in der Staatskanzlei der Landesregierung einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. „Der Rosenmontagszug, so wie man ihn kennt, ist abgesagt“, sagte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval am Freitagabend. Für Düsseldorf erklärte Hans-Jürgen Tüllmann vom Comitee Düsseldorfer Carneval: „Man muss schwer davon ausgehen, dass der Rosenmontagszug definitiv nicht stattfinden wird.