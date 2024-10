Plus Rheinland-Pfalz Digitale Kompetenzen für alle Generationen: Digitalbotschafter machen Senioren fit fürs Internet Von Johannes Kirsch i Viele Senioren halten noch Abstand vom Internet und digitalen Endgeräten. Damit sich dies ändert, gibt es seit 2018 die Digitalbotschafter in Rheinland-Pfalz. Sie unterstützen Menschen aus der Ü60-Generation dabei, mit Smartphone, Tablet und Co. sicher umzugehen. Foto: Uli Deck/picture alliance/dpa Ist das Internet Fluch oder Segen? Diese Frage ist nicht nur kontrovers, sondern droht auch die Generationen zu spalten. Denn während „Digital Natives“ schon in der Schule mit Tablet und Whiteboard arbeiten, vertrauen ihre Großeltern mitunter noch ausschließlich aufs Analoge. Ein Beratungsangebot des Landes soll Skeptikern helfen, die positiven Seiten der Digitalisierung kennenzulernen. Lesezeit: 3 Minuten

Das Ticket für die Zugfahrt buchen, ein Fahrzeug bei der Zulassungsstelle anmelden, an der Kasse im Supermarkt bezahlen. All das kann man im Jahr 2024 problemlos mit dem Smartphone erledigen. Jedenfalls ist es technisch möglich und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Doch vielen älteren Menschen mangelt es schlichtweg noch an den ...