Es geht in dieser Pandemie oft um Zahlen. Sie sind die Basis für Lockdowns. Zugleich fehlt es an verlässlichen Daten. Besonders die Intensivmedizin geriet in die Kritik: Die Warnungen vor überlasteten Intensivstationen seien übertrieben, Kliniken hätten bei der Angabe freier Intensivkapazitäten geschummelt, um Prämien abzukassieren.