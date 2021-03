Die Vertrauensfrage: Wie geht es weiter mit dem Impfen? – Fragen und Antworten

Es müssen merkwürdige Szenen in den Impfzentren gewesen sein: Mitten in den laufenden Betrieb platzte am Montag die Nachricht, dass die Impfungen mit Astrazeneca vorläufig gestoppt werden. „Wir mussten von jetzt auf gleich 100 Menschen wieder nach Hause schicken, die teils schon eingecheckt waren oder sich bereits in den Impfstraßen befanden“, berichtet Impfkoordinator Werner Böcking aus Oberhonnefeld (Kreis Neuwied). Auch am Dienstag mussten Hunderte Termine abgesagt werden, landesweit waren es 5300. Von heute an wird in Oberhonnefeld – wie auch in anderen Impfzentren im Land – zwar mit anderen Impfstoffen weitergeimpft. Der Schaden ist trotzdem angerichtet, Böcking spricht von einer „großen Lücke“, die der Wegfall von Astrazeneca reißt.