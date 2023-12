Plus Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz

„Schutzimpfung der Zuversicht“: Wie Bischöfe und Kirchenobere Kraft aus dem Weihnachtsfest ziehen

Der Advent ist so etwas wie eine "Schutzimpfung der Zuversicht" gegen die Resignation, weil Gott nicht aufgibt, an das Gute im Menschen zu glauben: Was Georg Bätzing, Bischof von Limburg, auf unsere Frage danach antwortet, was ihm hilft, die Zuversicht nicht zu verlieren, kann vielen Menschen Mut machen.