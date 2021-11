Das Telefoninterview mit der rheinland-pfälzischen Hausärztechefin Dr. Barbara Römer beginnt um Punkt 11.11 Uhr am 11.11. Auch wenn die Hausärztin aus Saulheim (Alzey-Worms) in Franken geboren wurde, lebt sie schon lange genug in Rheinland-Pfalz, um sich eine begeisterte Karnevalistin nennen zu können.