Bei den Grünen herrschte nach der Ernennung von Annalena Baerbock Einigkeit, doch in der Union blieb die Kanzlerfrage auch bis in den späten Montagabend hinein noch offen. Im Interview ordnet Uwe Jun, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier, den Machtkampf bei der Union ein. Ebenso gibt er eine Einschätzung ab, was passieren muss, damit die Grünen bei der Bundestagswahl Erfolg haben.