Rheinland-Pfalz

Die seit Wochen anhaltend hohen Zahlen von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, sorgen für Probleme auf den Intensivstationen. Bundesweit sind aktuell noch 17 Prozent der Intensivbetten frei, wie aus der Auswertung des Divi-Intensivregisters hervorgeht. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Ländern groß. In Schleswig-Holstein sind mehr als 26 Prozent der Betten frei, in Berlin und Hessen sind es dagegen nur noch 11 Prozent. Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Belastung überdurchschnittlich: Hier sind nur noch 14,9 Prozent der Betten frei.