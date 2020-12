Rheinland-Pfalz

Weil viele Urlauber heimkehren, Corona-Infektionen zunehmen und zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern nach nur wenigen Tagen schon wieder dichtgemacht werden, wächst der Druck auf die rheinland-pfälzische Landesregierung, die Tests in Schulen und Kitas auszuweiten, um eine zweite Welle einzudämmen. In Rheinland-Pfalz beginnt der Unterricht am 17. August wieder.