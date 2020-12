Rheinland-Pfalz/Berlin

Die Krankenhäuser in Deutschland sind besorgt über die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen. Das zeige „die ungebrochene Dynamik bei der Ausbreitung des Virus“, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. Aus der ersten Welle der Pandemie sei bekannt, dass diese steigenden Neuinfektionen in einem Zeitversatz von 14 Tagen auch in den Krankenhäusern ankommen. Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag mit 6638 so viele Neuinfektionen an einem Tag wie noch nie seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie.