Die nächste Welle rollt heran: Kommt das Hochwasser auch an den Mittelrhein? Ein leichtes Hochwasser liegt hinter den Flussanrainern in Rheinland-Pfalz. Doch vor allem am Hochrhein regnet und schneit es stark. Kommt jetzt schon die nächste Welle?

Am Oberrhein steigen erneut die Wasserstände: Am Pegel Maxau wird die Meldehöhe von 7 Metern nach derzeitiger Abschätzung voraussichtlich im Laufe der Nacht zu Samstag überschritten, heißt es aus dem Landesamt für Umwelt (LfU) Rheinland-Pfalz. Das liegt den Experten zufolge an Niederschlägen im Bereich der Aare und des Hochrheins, die ...