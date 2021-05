Die Heimat der Edelsteinkönigin: Bettina Reiter wohnt im reizvollen Langweiler

Ein buchstäblich hochkarätiges Treffen: Wenn man der Deutschen Edelsteinkönigin Bettina Reiter begegnet, dann strahlt die 29-Jährige mit ihrem Diadem um die Wette. „Herzlich willkommen in Langweiler“, begrüßt die junge Frau den Besucher, der nach einer reizvollen Fahrt durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald aus dem Auto aussteigt. Langweiler – noch bevor man schlechte Wortspiele macht, nimmt Bettina Reiter einem den Witz weg: „Langweiler bedeutet nicht, dass es hier bei uns langweilig ist, sondern dass man hier lange verweilt“, schmunzelt die Edelsteinkönigin. Und was es in ihrem Heimat- und Wohnort so alles zu sehen gibt, dass will sie uns heute bei einem Spaziergang zeigen.