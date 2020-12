„Die Grünen sind uns nicht radikal genug“: Das steckt hinter der “Klimaliste Rheinland-Pfalz“

Rheinland-Pfalz

Die Grünen im Land erhalten Konkurrenz in der Umweltpolitik. Die Klimaliste Rheinland-Pfalz, die aus den Bewegungen Fridays for Future und „Scientists for Future“ hervorgegangen ist, hat jetzt ihre Spitzenkandidaten für die Landtagswahl aufgestellt. Der Student Maurice Conrad (20) und die Physikerin Beatrice Bednarz (26) werden demnach im März als Doppelspitze antreten, um ins Mainzer Parlament einzuziehen. Der frisch gegründete Verein hat sich dabei dem Ziel verschrieben, den weltweiten Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Grundlage ist das Pariser Klimaabkommen. „Wir orientieren uns streng an wissenschaftlichen Erkenntnissen“, betont Conrad gegenüber unserer Zeitung. Ideologische und ökonomische Verzerrungen lehne die Klimaliste, die sich ausschließlich über Spenden und nicht über öffentliche Fördertöpfe finanzieren will, strikt ab. „Klimawende von unten“ nennt Conrad das.