Wenn man Bernhard Meffert fragt, warum es mit dem Fernunterricht an seiner Schule so gut klappt, dann verweist er gern auf die Geschichte: Der Raiffeisen-Campus, ein genossenschaftlich geführtes Privatgymnasium in Dernbach (Westerwald), wurde vor knapp zehn Jahren gegründet. „Fast genauso lange beschäftigen wir uns hier mit digitalen Lern- und Lehrkonzepten“, sagt Schulleiter Meffert.