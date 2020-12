Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat von Mitte März an wegen der Corona-Pandemie das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Wie die anderen Bundesländer auch wurden strenge Beschränkungen erlassen, die in der Nachkriegsgeschichte ohne Beispiel sind. Inzwischen sind sie an einigen Stellen wieder gelockert, einige neue Bestimmungen sind aber hinzugekommen. Ein Überblick: