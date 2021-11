Die CDU auf der Suche nach sich selbst: Wie sich der rheinland-pfälzische Landesverband erneuern möchte

Wenn in diesen tristen Novembertagen frühmorgens noch eine Nebeldecke über dem Land liegt, ist es schwierig, ein Ziel in der Ferne zu entdecken. Ähnlich dürfte es auch der rheinland-pfälzischen CDU gehen. Nach einem Wahljahr mit zwei schwer verdaulichen Niederlagen bei der Landtags- und Bundestagswahl dominiert Grau als Grundfarbton des Gemüts. Und: Am Ende des Jahres 2021 ist für die Partei nicht klar zu erkennen, wo es für sie zukünftig hingeht – und unter welcher Führung überhaupt. Das soll sich ab dem heutigen Samstag ändern. Dann halten die Christdemokraten einen Parteikonvent ab.