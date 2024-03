Plus Koblenz

Deutsche Meisterschaft der Schokoladenkunst: Kreative Konditorei verblüfft in Koblenz

Von Lara Kempf

i Etliche Stände mit allerlei feinen Leckereien sowie rund 40 Kunstwerke aus Schokolade ließen die „Championnat du Chocolat à Coblence“ im kurfürstlichen Schloss zu einem Erlebnis für viele Sinne werden. Foto: Kevin Rühle

Bereits im Treppenhaus des kurfürstlichen Schlosses in Koblenz dominierte am Wochenende ein schokoladiger Duft die Luft. Im ersten Stock offenbarte sich schließlich die Quelle: Zahlreiche Stände mit süßen Leckereien sowie rund 40 Kunstwerke aus Schokolade ließen die „Championnat du Chocolat à Coblence“, die, organisiert von der Handwerkskammer und der Stadt Koblenz, in diesem Jahr auch erstmals der Austragungsort der deutschen Schoko-Meisterschaft war, zu einem Traum für alle Liebhaber zarter Versuchungen werden.