Der Sommer sagt Adieu: An Rhein und Mosel kommt der Herbst nun mit Macht Von Tim Kosmetschke "Der Spätsommer ist auf jeden Fall vorbei", sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt. Foto: Harald Tittel/dpa Die neue Woche hat mit einem Wetterumschwung begonnen: Im nördlichen Rheinland-Pfalz ist es kühler geworden, es riecht nach Herbst. Viele Freibäder haben geschlossen – doch in manchen Orten kann noch geschwommen werden. Wie es nun weitergeht.

Die Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz, die den sonnigen Sonntag vielleicht für einen Ausflug oder einen letzten Freibadbesuch genutzt haben, sind am Montag im Herbst aufgewacht: Merklich kühler es in und um Koblenz geworden, und in den kommenden Tagen wird es noch ungemütlicher, sagt der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt: "Der Herbst ...