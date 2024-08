Plus Rheinland-Pfalz

Der Sommer ist da: Was Veranstalter beliebter Flussfeste für die Zukunft planen

i Das Fischerstechen in Bad Kreuznach hat eine lange Tradition und echten Volksfestcharakter. Foto: Picasa/Josef Nürnberg

Flussfeste im Sommer sind bei Klein und Groß mehr als beliebt. Doch an manchen Traditionen – etwa an den Raketen bei „Rhein in Flammen“ – versuchen Umweltschützer dieser Tage vermehrt zu rütteln. Wir haben nun bei drei Veranstaltern von etablierten und noch frischen Flussfesten nachgefragt, wie man sich – auch mit Blick auf derartige Kritik von Umweltschützern – für die Zukunft aufstellen möchte.