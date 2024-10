Plus Montabaur

Der Milliardär aus Montabaur: Wie es Ralph Dommermuth zu einem der reichsten Menschen der Welt geschafft hat

i Ralph Dommermuth hat es vom Banklehrling bis zum Milliardär gebracht. Bei United Internet ist der 60-Jährige Chef von rund 11.000 Mitarbeitern. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Ralph Dommermuth ist milliardenschwer. Und doch bodenständig geblieben. Der Chef von United Internet ist seiner Heimat treu geblieben, auch wenn man ihn in Montabaur so gut wie nie zu sehen bekommt. Im Exklusiv-Interview mit unserer Zeitung sagt der 60-Jährige, was er am Westerwald schätzt und warum er sich bis zu seinem 60. Geburtstag nicht von seinem alten Nokia trennen wollte.