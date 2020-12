Das neue Schuljahr ist in der Corona-Pandemie trotz großer Bedenken nach einhelliger Auffassung recht gut angelaufen. Bei deutlich steigenden Infektionen beginnen heute in Rheinland-Pfalz die Herbstferien. Wie wird es danach in den Schulen weitergehen, wenn sinkende Temperaturen das Lüften erschweren und die Grippesaison dazu kommt? Lüften und das Gedränge in den Schulbussen werden nach Einschätzung von Lehrern und Schülern die größten Herausforderungen sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Rück- und im Ausblick: