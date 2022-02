"Kissen knicken“. Dieser Ausdruck fällt mehrfach im Gespräch mit Cornelia Augustin. Manchmal muss sie dabei selbst lachen, manchmal verzieht sie eher das Gesicht. „Kissen knicken“ – also das ordentliche Drapieren von rechteckig oder quadratisch genähter Textilware auf Sofas, Stühlen oder Récamieren – und am Ende einen ordentlichen Knick in die Oberkante drücken.