Rheinland-Pfalz/Berlin

Kommt auch in Rheinland-Pfalz die Pflicht, in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen? Als erste in der Mainzer Ampelkoalition hat sich die Grünen-Fraktion dafür ausgesprochen. Die CDU im Land hatte dies bereits vergangene Woche gefordert, doch die rot-gelb-grüne Landesregierung hatte es bislang dabei belassen, in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr solche Masken nur zu empfehlen.