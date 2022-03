Vor einem Jahr war es „nur“ die Corona-Krise, jetzt herrscht auch noch Krieg in Europa: Für einen der größten Kapitalanleger in Deutschland, die Koblenzer Debeka, ist das Versicherungsgeschäft nicht gerade leichter geworden. Man merkt Debeka-Vorstandschef Thomas Brahm im Interview mit unserer Zeitung an, wie sehr ihn die Krisen der Welt durchgeschüttelt haben.