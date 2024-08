An der Ahr sind die Ämter der Gebietsweinhoheiten in Frauenhand: Katja Hermann (ehemalige Ahrweinkönigin, links) hat im Mai ihre Krone an die neue Ahrweinkönigin Annabell Stodden (zweite von links) übergeben. Ihr zur Seite steht Laura Nietgen als Ahrweinprinzessin, die von Amtsvorgängerin Merle Kurth (rechts) im Amt begrüßt wurde. Wird es bald auch männliche Weinhoheiten an der Ahr geben? Foto: Hans-Jürgen Vollrath