Plus Rheinland-Pfalz

Debatte um Mittelrhein-Alternativtrasse: So reagiert Wissing auf Kritik von CDU-Abgeordneten

i Das Rheintal leidet schwer unter Bahnlärm - eine Alternativtrasse könnte Orte wie Rüdesheim entlasten (Archivbild). Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

„Nur heiße Luft“: Mehr komme nicht von Volker Wissing (FDP) in Bezug auf die angedachte Mittelrhein-Alternativtrasse für Güterzüge – so zumindest der Vorwurf der CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Oster und Erwin Rüddel. Wir haben in Wissings Bundesverkehrsministerium nachgefragt, wie man dort auf die Kritik reagiert.