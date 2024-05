Plus Rheinland-Pfalz Dauerregen hat Folgen: An den Flüssen im nördlichen Rheinland-Pfalz steigen die Wasserstände i Symbolfoto Foto: Sina Schuldt/picture alliance/dpa Der Mai hat im nördlichen Rheinland-Pfalz mit viel Regen begonnen – und das bleibt nicht ohne Folgen. Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat einen Hochwasserlagebericht veröffentlicht. Dabei geht es vor allem um die Mosel. Die Experten wenden sich explizit an die Campingplatzbetreiber am Fluss. Lesezeit: 1 Minute

Regen, Regen, Regen - und zwischendurch mal ein Gewitter: Die aktuellen Wettervorhersagen für das nördliche Rheinland-Pfalz sind wenig erbaulich. "Demzufolge ist vor allem in diesem Bereich ein Anstieg der Wasserstände zu erwarten", heißt es in einem am Montagvormittag veröffentlichten Lagebericht der Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz. Meldehöhen ...